«Наносит ущерб репутации всей России»: тренер Тедеев осудил президента ФСБР Мамиашвили

Бывший тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев резко высказался о президенте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаиле Мамиашвили после скандала на чемпионате Европы в Братиславе.

Мамиашвили, проводивший награждение призеров в весовой категории до 74 кг, назвал предателем борца Чермена Валиева, с 2024 года выступающего за Албанию. В финале чемпионата Европы Валиев победил олимпийского чемпиона Заурбека Сидакова.

Тедеев заявил, что поведение Мамиашвили противоречит всем спортивным принципам и борцовским традициям. Поведение функционера он назвал позорящим Мамиашвили лично и наносящим ущерб репутации всей России.

Кроме того, он назвал президента ФСБР лицемером и фактически обвинил в коррупции.

«Хотелось бы поинтересоваться у Мамиашвили, с какой совестью он говорит кому-то о предательстве, если сам уже много лет в прямом смысле продает борцов в разные сборные и отпускает их за большие деньги, идущие не на развитие нашего вида спорта, а исключительно в собственный карман», — написал Тедеев в своей соцсети.

На чемпионате Европы сразу несколько российских борцов выступали за сборные других стран. При этом сборная России выступила более чем успешно, завоевав пять золотых, две серебряные и одну бронзовую медали. Свои победы российские борцы посвятили памяти трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева.