«Не завидуй»: Шаляпин отреагировал на критику Кушанашвили

История медийной ссоры между журналистом Отаром Кушанашвили и певцом Прохором Шаляпиным вскрыла классическое для шоу-бизнеса противостояние — между сторонней оценкой и личным опытом. Поводом стал комментарий Кушанашвили о резком всплеске популярности Шаляпина, который вряд ли был бы возможен без поддержки влиятельного покровителя. Признавая внешние данные артиста, Кушанашвили тем не менее усомнился, что лишь они могли стать причиной такого карьерного взлета после долгого нахождения в тени. В ответ Шаляпин предпочел не вступать в прямую полемику, а перевел разговор в более философскую плоскость. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он подчеркнул, что мнение — это всего лишь мнение, и вместо того, чтобы комментировать спекуляции о покровителях, дал универсальный совет коллеге по медийному цеху: научиться терпимости и не завидовать чужим успехам. По словам певца, у каждого в индустрии свой уникальный путь, свои сложности и своя цена успеха, а распространять непроверенные предположения — дело неблагодарное и вредное.

Однако Шаляпин так и не подтвердил и не опроверг наличие влиятельной поддержки, сделав акцент на собственных заслугах: старте с «Фабрики звезд» и долгих годах упорного труда. Такой ответ, с одной стороны, выглядит как достойное избегание грязной полемики, а с другой — оставляет пространство для тех самых домыслов, которые он призывает не распространять.

Ранее он заявил, что учит сленг зумеров для общения с блогерами.