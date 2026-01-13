Прохор Шаляпин учит сленг зумеров для общения с блогерами

Поколенческий разрыв в языке — это вызов, который многие публичные персоны стараются сегодня преодолеть. Певец Прохор Шаляпин решил вплотную заняться изучением молодежного сленга, чтобы свободнее общаться с зумерами. В интервью Общественной Службе Новостей артист признался , что воспринимает эту задачу как увлекательное погружение в новую лингвистическую реальность.

По его словам, современный сленг — это целое искусство со своей иерархией сложности. Шаляпин уже освоил базовые, «распиаренные» слова вроде «кринж», но работает над более продвинутым уровнем, включающим такие термины, как «альтушка» и «тянка». Необходимость в этих знаниях продиктована практикой: артист активно сотрудничает с молодыми блогерами, и для комфортного, бесконфликтного диалога ему важно говорить с ними на одном языке.

Любопытно, что мотивация певца выходит за рамки простого общения с коллегами. Шаляпин отмечает, что даже в его окружении есть дамы почтенного возраста, которые с легкостью используют зумерский сленг. Чтобы «догонять» их и оставаться в тренде, приходится постоянно учиться. Это стирает стереотип о том, что новым языком владеет только молодежь.

Самым творческим последствием этого лингвистического эксперимента может стать необычный музыкальный проект. Артист признался, что мечтает записать народную песню, щедро сдобренную самыми актуальными фразами из словаря современного поколения.

