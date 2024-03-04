Неизвестные украли ноутбук с секретами Олимпиады-2024 во Франции

Организаторы турнира Олимпийских игр 2024 года лишились важного ноутбука, где хранилась конфиденциальная информация о мерах безопасности во время проведения международного мероприятия, сообщает телеканал BFMTV.

По предварительной информации, ноутбук украли у административного директора крупного госпиталя в Париже. Там хранились секретные данные о мерах безопасности, которые планиурется предпринимать во время ОИ-2024. Сумку с техникой, как выяснили, украли прямо из машины организаторов, разбив стекло.

Известно, что в ноутбуке хранили схемы подъезда к объектам Олимпийских игр. Полиция взялась за расследование.

Как напоминает ТАСС, это уже вторая за неделю кража данных, которая касается Олимпиады. Последний раз похищение совершили у инженера столичной мэрии. Злоумышленника задержали и представили суду, который приговорил его к семи месяцам лишения свободы. Похищенный ноутбук и флеш-карту найти не удалось. Вероятно, преступник передал это кому-то другому.

Ранее сообщалось, что МОК назвал виды спорта ОИ-2024, в которых разрешат принять участие россиянам.