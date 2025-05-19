Нурлан Сабуров превысил лимит пребывания в России на 24 дня: что грозит комику

Известный комик Нурлан Сабуров задержан в аэропорту Шереметьево за превышение допустимого срока пребывания на территории России. По данным миграционной службы, артист находился в стране 114 дней вместо разрешенных 90.

Популярный комик Нурлан Сабуров оказался в центре миграционного скандала. Сегодня днем в аэропорту Шереметьево артиста задержали представители миграционной службы после его прилета из Самары. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Причиной возможного задержания стало серьезное нарушение миграционного законодательства России. Согласно действующим правилам, иностранные граждане могут находиться на территории страны не более 90 дней в течение календарного года без оформления специальных документов. Однако Сабуров мог пренебречь этим ограничением.

По данным миграционной службы, комик встретил новогодние праздники в России, пробыв здесь до 3 января. Затем последовали еще несколько визитов: с 23 января по 14 февраля (22 дня), с 15 февраля по 23 марта (37 дней). В тот же день Сабуров вновь вернулся в страну и оставался на ее территории до сегодняшнего дня (47 дней).

Общий срок пребывания комика в России составил 114 дней, что на 24 дня превышает установленный лимит. В отношении Сабурова возбуждено административное дело по части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ.

Теперь артисту предстоит покинуть территорию России. Эксперты отмечают, что подобное нарушение может существенно осложнить дальнейшие визиты Сабурова в страну в текущем году — квота разрешенных дней уже якобы исчерпана полностью.

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