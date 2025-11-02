Неизвестный повредил автобус «Спартака» по пути на стадион в Краснодаре

Перед выездной игрой московского «Спартака» в Краснодаре произошел тревожный инцидент. По дороге на стадион неизвестный злоумышленник разбил окно автобуса, в котором следовала футбольная команда.

Пресс-служба «красно-белых» прокомментировала случившееся: «Перед матчем с «Краснодаром» произошёл инцидент. Неизвестным предметом было разбито стекло автобуса, на котором наша команда добиралась до арены. Никто из футболистов, к счастью, не пострадал. Мы уведомили делегата о произошедшем».

Инцидент не повлиял на график проведения матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча на «Ozon Арене» состоится в запланированное время — в 19:30 мск. Главным арбитром поединка был назначен Кирилл Левников.

Ранее сообщалось, что «Зенит» высмеял юного болельщика «Динамо» и получил ответку.