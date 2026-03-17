Неймар отреагировал на невызов в сборную Бразилии

34-летний бразильский нападающий Неймар, защищающий цвета «Сантоса», отреагировал на невызов в сборную страны. Как пишет «СЭ», несмотря на отсутствие в ближайших матчах в составе национальной команды, футболит сохраняет боевой настрой и продолжает работать над формой.

Он отметил, что сохраняет концентрацию на тренировках, чтобы продолжить добиваться поставленных целей в клубе.

«Я скажу, потому что не могу оставить это без внимания. Конечно, я расстроен и огорчен тем, что меня не вызвали», — отметил игрок.

В двух последних матчах чемпионата Бразилии Неймар отметился двумя голами и одной голевой передачей. В национальной команде футболист выступает с 2010 года.

Окончательный список сборной страны на чемпионат мира-2026 года еще не утвержден, и у Неймара все еще есть шансы попасть в заявку.

