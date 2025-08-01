Нейросеть составила психологический портрет фигуристки Медведевой по ее любимым песням

Фигуристка Евгения Медведева побывала в гостях в эфире Love Radio. Спортсменка назвала три любимые песни, а нейросеть на основании этой информации составила ее психологический портрет.

Медведева выбрала песни Дмитрия Билана «Номер Один», Вани Дмитриенко «Шелк» и «Братьев Гримм» — «Ресницы».

Нейросеть «Алиса», сообщила о высокой эмпатии спортсменки, ее способности к сопереживанию и эмоциональной открытости. Также «Алиса» отметила оптимизм Медведевой, ее позитивное мировосприятие, открытость к новому и готовность к экспериментам.

Медведева заявила, что оценка нейросетью ее личности справедлива процентов на 90%.

Ранее в России задумались о введении трансферной стоимости для фигуристов сборной страны.