В России задумались о введении трансферной стоимости для фигуристов

«При этом нужно учитывать не только понесенные затраты на подготовку таких фигуристов с юных лет, но и возможную упущенную выгоду. Представьте, что родившийся, выросший, живущий и тренирующийся в России спортсмен стал чемпионом Европы, мира, Олимпийских игр под флагом другой страны, поменяв спортивное гражданство за несколько месяцев до начала этих соревнований», — отметил глава ФФККР.