В России задумались о введении трансферной стоимости для фигуристов
Глава ФФКР Сихарулидзе: думаем о введении трансферной стоимости для фигуристов
Фото: [Федерация фигурного катания на коньках России]
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал в интервью РИА Новости, что федерация задумывается о введении трансферной стоимости для фигуристов при смене ими спортивного гражданства.
Сихарулидзе подчеркнул, что Россия не торгует фигуристами, но должна получать компенсацию за подготовку спортсменов.
«При этом нужно учитывать не только понесенные затраты на подготовку таких фигуристов с юных лет, но и возможную упущенную выгоду. Представьте, что родившийся, выросший, живущий и тренирующийся в России спортсмен стал чемпионом Европы, мира, Олимпийских игр под флагом другой страны, поменяв спортивное гражданство за несколько месяцев до начала этих соревнований», — отметил глава ФФККР.
Ранее ФФККР и ISU отказали в смене спортивного гражданства фигуристке Веронике Жилиной, которая хотела выступать за Азербайджан.