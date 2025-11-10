Немецкие фанаты выступили с протестом против мер по ужесточению контроля на стадионах

Немецкие фан-группы опубликовали совместное заявление «Дамоклов меч висит над нашим футболом». В нем активные болельщики протестуют против ужесточения правил посещения футбольных матчей.

Заявление приурочено к конференции министров внутренних дел в Бремене 3–5 декабря. На нем будут рассматриваться меры по усилению безопасности на футбольных матчах. Таковыми могут стать именные билеты, увеличение числа видеокамер на стадионах и запрет на посещение матчей без презумпции невиновности.

Фанаты утверждают, что немецкие стадионы и без этих мер, ущемляющих гражданские права болельщиков, являются безопасным местом. Они заявляют, что готовы бороться в судах за стадионы как место свободы.

В России с 2022 года на матчах Российской премьер-лиги действует паспорт болельщиков (Fan ID). Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что речи об отмене Fan ID быть не может, напротив, действие паспорта болельщика может быть расширено на другие турниры и виды спорта.