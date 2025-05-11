Необычный концерт творческих коллективов прошел в Подольске

Коллектив подольского структурного подразделения ДК им. 1 Мая провел очень необычный концерт, совмещенный с экскурсией. Зрителям со сцены показали самые знаковые памятные места городского округа. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «Официальный Подольск».

Коллективы песни и танцев из ДК «Металлург» во время праздников решили порадовать горожан и подготовили им сюрприз. Они провели свои выступления в необычном формате. Силами артистов на сцене были воссозданы памятники Неизвестному солдату и Подольским курсантам, монумент «Скорбящая мать», мемориал Виктора Талалихина, скульптурный ансамбль на Площади Славы, стела в микрорайоне Львовский. Тем самым для зрителей была проведена необычная экскурсия, где показали места Подольска, на которых запечатлена память о героях.

Параллельно этому возле ДК «Металлург» работал целый ряд площадок: мастер-классы, фотозона, интерактивная программа от библиотеки. Также работали полевая кухня и торговые точки. Там же провели сразу две акции под названием «Крылья памяти» и «Георгиевская лента».

Ранее сообщалось, что молодежь Подольска выставила две команды для участия в экстремальном забеге «Наследники Победы». Мероприятие проходило в Алабино на том самом месте, где проходит «Гонка Героев». Длина трассы 8 км, в ее составе множество препятствий, от подъемов и спусков до вертикальных стен и водных преград.