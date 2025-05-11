Две молодежные команды из Подольска приняли участие в забеге «Наследники Победы»

В Алабино, на территории тематических игр «Гонка Героев», был проведен экстремальный забег «Наследники Победы». В нем приняли участие сразу две команды из Подольска. Об этом сообщил телеграм-канал «Официальный Подольск».

«Наследники Победы» уже стали традиционным забегом для Подмосковья, поскольку проводятся в 12-й раз. Они проходят в Алабино на том же самом месте, где и «Гонка Героев». Полоса препятствий протяженностью 8 км имеет в своем составе спуски, подъемы, на ней выставлены водные преграды и даже вертикальные стены.

В 2025 году городской округ Подольск выставил на этот забег сразу две команды. В них входили ребята из организации «Волонтеры Подмосковья», студенты различных учебных заведений, активисты-общественники и просто те, кто захотел попробовать свои силы в таком экстремальном мероприятии.

Все те, кто поучаствовал в забеге, получили в качестве приза на память жетоны, свидетельствующие, что их обладатели участвовали в забеге «Наследники Победы».

Ранее сообщалось, что в гимназии имени Подольских курсантов прошел смотр строя и песни, посвященный 80-летию Великой Победы и ветерану Алексею Кузнецову. По итогу мероприятия, первое место разделили участники из 10 «А» и 11 «В» классов.