Неожиданный новичок «Барселоны» стал претендентом на звание игрока недели в Лиге чемпионов

В УЕФА назвали четырех претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Одним из номинантов стал английский новичок «Барселоны» Маркус Рэшфорд. Футболист не всегда попадал в основу «Манчестер Юнайтед» и был отдан каталонскому клубу в аренду.

В матче первого тура основного турнира Лиги чемпионов против «Ньюкасла» (2:1) Рэшфорд забил первые мячи в составе «Барселоны» и обеспечил победный старт своей новой команде.

За награду с Рэшфордом поспорят футболисты, также сделавшие дубли в первом туре ЛЧ. Франсишку Тринкау помог «Спортингу» разгромить «Кайрат» (4:1), Маркус Тюрам принес «Интеру» победу над «Аяксом» (2:0), а сербский форвард «Ювентуса» Душан Влахович стал героем концовки драматичного матча с дортмундской «Боруссией» (4:4).

