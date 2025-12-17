Непобежденный американский боксер объявил о завершении карьеры

Непобежденный американский боксер, бывший абсолютный чемпион мира Теренс Кроуфорд объявил о завершении карьеры.

«Уйти великим, больше нечего доказывать», — написал в соцсети 38-летний спортсмен.

Терри Кроуфорд является первым в истории боксером, ставшим абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях.

В сентябре Кроуфорд завоевал титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, победив единогласным решением судей мексиканца Сауля (Канело) Альвареса. Всего на профессиональном ринге американец провел 42 поединка и во всех одержал победы, в 31 — нокаутом.

