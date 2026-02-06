Непогода срывает тренировочный сбор «Оренбурга» в турецком Белеке

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» сообщил о том, что запланированный на пятницу, 6 февраля, контрольный матч с тульским «Арсеналом» отменен из-за погодных условий в турецком Белеке.

Также на вечер был запланирован матч «Оренбурга» в узбекским «Бунедкором». Пока неизвестно, состоится ли и эта игра. В Белеке льет проливной дождь. Погода может сорвать всю программу подготовки «Оренбурга» ко второй части чемпионата. Прогноз на ближайшие дни неблагоприятный — на протяжении почти всей следующей недели ожидаются сильные дожди.

Между тем, уральцы сообщили об усилении своего состава. «Оренбург» договорился с «Арсеналом» об аренде воспитанника ЦСКА полузащитника Тиграна Аванесяна. 23-летний футболист сыграл лишь в трех матчах Первой лиги за тульский клуб.

«Оренбург» занимает 15-е место в РПЛ, набрав 12 очков в 18 матчах.

