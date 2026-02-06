Стал известен рабочий график тренерского штаба Карпина в феврале

Пресс-служба сборной России по футболу рассказала, как проведет февраль тренерский штаб национальной команды.

Главный тренер Валерий Карпин, а также тренеры Виталий Кафанов и Николай Писарев в настоящее время находятся в ОАЭ, поскольку примерно половина команд РПЛ проходят там учебно-тренировочные сборы.

Специалисты посещают тренировочные занятия, контрольные матчи, а также игры Зимнего кубка РПЛ, в котором принимают участие «Зенит», «Краснодар», ЦСКА и «Динамо».

На следующей неделе Виталий Кафанов и Юрий Никифоров отправятся в Турцию, где в районе Антальи проводят сборы другие команды РПЛ.

Первый слот на игры сборных запланирован на 23-31 марта. Соперники сборной России будут объявлены позже. Контрольные матчи национальной команды запланированы на 27 марта в Санкт-Петербурге и 31 марта в Краснодаре.

