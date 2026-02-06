Стал известен рабочий график тренерского штаба Карпина в феврале
Тренерский штаб Карпина посетит Зимний кубок РПЛ
Фото: [сборная России по футболу]
Пресс-служба сборной России по футболу рассказала, как проведет февраль тренерский штаб национальной команды.
Главный тренер Валерий Карпин, а также тренеры Виталий Кафанов и Николай Писарев в настоящее время находятся в ОАЭ, поскольку примерно половина команд РПЛ проходят там учебно-тренировочные сборы.
Специалисты посещают тренировочные занятия, контрольные матчи, а также игры Зимнего кубка РПЛ, в котором принимают участие «Зенит», «Краснодар», ЦСКА и «Динамо».
На следующей неделе Виталий Кафанов и Юрий Никифоров отправятся в Турцию, где в районе Антальи проводят сборы другие команды РПЛ.
Первый слот на игры сборных запланирован на 23-31 марта. Соперники сборной России будут объявлены позже. Контрольные матчи национальной команды запланированы на 27 марта в Санкт-Петербурге и 31 марта в Краснодаре.
Ранее главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от ЦСКА на Зимнем кубке РПЛ.