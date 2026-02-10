Российские лыжники провалили квалификацию спринта на Олимпиаде
Фото: [МОК]
Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева не смогли преодолеть квалификацию классического спринта на Олимпийских играх в Италии.
Непряева показала 36-й результат (для попадания в 1/4 финала необходимо было занимать место в топ-30), ее отставание от лидера шведки Линн Сван составило 15,39 секунды, от занявшей 30-е место американки Лорен Йортберг — 2,37.
С похожим результатом завершил квалификацию и Коростелев: 35-е место, 12,51 секунды отставание от норвежца Йоханнеса Клэбо и 1,15 от занявшего 30-е место шведа Юхана Хагстрема.
Таким образом, у россиян остается по две гонки на Олимпиаде: коньковая разделка на 10 км и марафон.
