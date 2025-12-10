Непряева назвала отморозком получившего вместе с ней нейтральный статус Коростелева

Российский лыжник Савелий Коростелев опубликовал в соцсетях совместное фото с Дарьей Непряевой после того, как спортсмены получили нейтральный статус.

Лыжники рассчитывают выступить на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе 12–14 декабря. «Дебют на выходных», — подписал фото Коростелев. Непряева сделала репост публикации в своем телеграм-канале.

Одна из подписчиц поинтересовалась: «У Савелия уже лето?», обратив внимание, что на фотографии Непряева в зимней одежде, а Коростелев в футболке и шортах. «Савелий отморозок», — пошутила Дарья.

Непряева, Коростелев, а также фристайлистка Анастасия Таталина стали первыми россиянами, получившими нейтральный статус от FIS и право участвовать в квалификационных олимпийских соревнованиях. В ближайшие дни список спортсменов с нейтральным статусом будет расширен.