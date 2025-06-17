Невеста Алексея Миранчука пришла в ужас от американской еды

Она пожаловалась, что в большинстве продуктов есть различные добавки, а состав хорошо всем известных продуктов совсем другой, чем в России.

«Везде есть пальмовое масло. И если продукт цветной, то по 10/15 красителей, включая запрещенные в Европе. Тут вообще нет оливкового масла. То, что продают вместо него, это что-то вроде какого-то жира, рассоединяющегося с красителем без вкуса и запаха за $36», — написала Елена в соцсетях.

Она выразила надежду, что через пару лет им удастся вернуться в Москву не толстыми и не больными. Максимова добавила, что прошли времена, когда все хотели уехать из России в Америку. Теперь же многие мечтают о России, где здоровые и натуральные продукты.

Алексей Миранчук выступает за «Атланту» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне он забил два мяча и отдал три передачи в 17 матчах за клуб.

Ранее стало известно, что переход нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в «Зенит» может сорваться по политическим причинам.