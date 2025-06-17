Переход нападающего Даку в «Зенит» может сорваться по политическим причинам

При этом сообщалось, что переговоры находятся на финальной стадии. «Рубин» должен был получить по итогам сделки порядка €10 млн, а самому албанскому нападающему в Петербурге пообещали зарплату €3,5 млн в год.

Однако, по данным издания, петербургский клуб по-прежнему смущает политическая составляющая, связанная с игроком. Во время Евро-2024 после матча с Хорватией (2:2) Даку подошел к трибунам и начал выкрикивать оскорбительные лозунги в адрес сербов и македонцев. УЕФА дисквалифицировал албанского форварда на два международных матча, а Даку произнес слова раскаяния.

«Зенит» хотел приобрести албанца еще в зимнее трансферное окно, но тогда вето наложил глава «Газпрома» Алексей Миллер — именно из-за репутации Даку.

Ранее стало известно, что футбольный клуб «Пари НН» возглавил белорусский специалист Алексей Шпилевский.