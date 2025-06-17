Переход нападающего Даку в «Зенит» может сорваться по политическим причинам
«СЭ»: переход нападающего «Рубина» Даку в «Зенит» находится под угрозой срыва
Фото: [ФК «Рубин»]
Переход нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в «Зенит» оказался под угрозой срыва, пишет «Спорт-Экспресс».
При этом сообщалось, что переговоры находятся на финальной стадии. «Рубин» должен был получить по итогам сделки порядка €10 млн, а самому албанскому нападающему в Петербурге пообещали зарплату €3,5 млн в год.
Однако, по данным издания, петербургский клуб по-прежнему смущает политическая составляющая, связанная с игроком. Во время Евро-2024 после матча с Хорватией (2:2) Даку подошел к трибунам и начал выкрикивать оскорбительные лозунги в адрес сербов и македонцев. УЕФА дисквалифицировал албанского форварда на два международных матча, а Даку произнес слова раскаяния.
«Зенит» хотел приобрести албанца еще в зимнее трансферное окно, но тогда вето наложил глава «Газпрома» Алексей Миллер — именно из-за репутации Даку.
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