Невио Скала объяснил ошибку с высказыванием о титуле со «Спартаком»

Известный итальянский тренер Невио Скала в разговоре со Sport24 объяснил ошибкой журналиста свое высказывание о титуле с московским «Спартаком».

В интервью с Corriere della Sera 78-летний тренер перечислил свои достижения в иностранных чемпионатах, среди них была упомянута и победа в чемпионате России со «Спартаком», которым Скала руководил в 2004 году. Специалист не доработал до конца турнира и покинул команду, когда та шла на восьмом месте.

«Я не говорил, что выиграл лигу со «Спартаком». Это абсолютная ложь! Все из-за глупой ошибки журналиста, который не так меня понял и написал это. Я не мог такого сказать, потому что тогда покинул «Спартак» по ходу сезона», — заявил Скала.

Он добавил, что больше никогда не будет говорить о «Спартаке» и попрощался с корреспондентом российского портала.

