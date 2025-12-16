Португальский защитник «Манчестер Сити» набил тату на русском языке

Центральный защитник английского «Манчестер Сити» Рубен Диаш сделал себе татуировку на русском языке.

Португальский футболист опубликовал в соцсетях фото, где на правой руке отчетливо читается русскоязычная надпись «стойкий мужик».

Рубен Диаш выступает за «Манчестер Сити» с 2020, когда перешел в английский клуб из «Бенфики» за €71,6 млн. В нынешнем сезоне 28-летний защитник провел за «МанСити» 21 матч и отметился двумя забитыми голами.

Ранее вратарь ПСЖ Матвей Сафонов отреагировал на информацию, что его не оказалось на общекомандном фото после прилета парижского клуба в Катар.