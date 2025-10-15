Силач Агаджанян представит уникальный силовой номер с автомобилем

Сергей Агаджанян, известный как Русский Халк, готовится к установлению уникального силового рекорда. Спортсмен из Люберец планирует не просто удержать на плечах автомобиль весом в тонну, но и одновременно надувать грелки до их разрыва. Об этом сообщает REGIONS.

Многократный рекордсмен мира по буксировке Сергей Агаджанян приступил к интенсивным тренировкам для своего самого зрелищного номера. Атлет должен будет поднять и удерживать специальную платформу с автомобилем общей массой около 1000 кг. Первая полноценная тренировка с полным комплексом элементов уже успешно прошла 15 октября.

Эксклюзивность предстоящего достижения заключается в совмещении колоссальной силовой нагрузки с дыхательным упражнением. Во время удержания веса Агаджанян будет надувать медицинские грелки, создавая экстремальное давление в легких. Специалисты отмечают, что такая комбинация ранее считалась антропологически сложновыполнимой задачей из-за риска потери сознания под нагрузкой.

В основе номера лежит усложненная версия трюка легендарного советского артиста Валентина Дикуля. Свой рекорд спортсмен посвятит памяти российских цирковых силачей и участникам специальной военной операции, демонстрируя новые границы человеческих возможностей.

Ранее сообщалось о том, что «Зенит» нацелился на вингера «Палмейраса» Рикельме.