Нежные поцелуи и улыбки: внучка Ельцина показала милые фотографии с сыном Березовского
Super: внучка Ельцина показала трогательные кадры с сыном Березовского
Фото: [соцсети]
Мария Юмашева, 24-летняя внучка первого президента России Бориса Ельцина, которая обычно не афиширует личную жизнь, на этот раз сделала исключение. В своем блоге она опубликовала редкие снимки с возлюбленным — 28-летним сыном покойного олигарха Бориса Березовского, сообщает Super.
Фото: [соцсети]
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Фото: [соцсети]
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Пара устроила фотосессию в романтичном ретростиле. На кадрах влюбленные нежно целуются, а также позируют на фоне живописных европейских пейзажей. Судя по всему, лето наследники знаменитых фамилий проводят вместе за границей.
Мария— дочь Валентина Юмашева, бывшего главы администрации президента РФ, и Татьяны Юмашевой, дочери Бориса и Наины Ельциных. Девушка получила престижное образование и давно живет за пределами России.
Глеб — один из шести детей Бориса Березовского. Он вырос в Великобритании, окончил одну из самых элитных частных школ мира — Харроу. Позже получил образование в Университете Южной Калифорнии и нескольких британских бизнес-школах.
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