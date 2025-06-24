НХЛ назвала кандидатов на включение в Зал хоккейной славы: в списке двое россиян

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала претендентов на включение в Зал хоккейной славы НХЛ в 2025 году. В число кандидатов попали защитник Сергей Гончар и нападающий Александр Могильный.

Комитет по отбору выберет четырех игроков, которых в ноябре введут в Зал хоккейной славы. Другими претендентами стали Здено Хара, Райан Гецлаф, Данкан Кит, Кэри Прайс, Туукка Раск, Джейсон Спецца, Джо Торнтон, Род Бриндамор, Венсан Дамфусс, Патрик Элиаш, Тео Флери, Кертис Джозеф, Патрик Марло, Райан Миллер, Берни Николс, Пекка Ринне, Кит Ткачак, Джастин Уильямс, Хенрик Зеттерберг.

Сергей Гончар провел 1301 матч в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 811 (220+591) очков. В 2009 году он выиграл Кубок Стэнли с «Питтсбургом». В минувшем сезоне Гончар работал тренером защитников в «Ванкувере».

Александр Могильный сыграл в НХЛ 990 матчей и набрал 1032 (473+559) очка. Свой Кубок Стэнли он завоевал в 2000 году в составе «Нью-Джерси». Могильный является почетным президентом хабаровского «Амура».

Ранее нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров выиграл приз «Тед Линдсей Эворд», который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ.