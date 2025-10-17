НХЛ не будет принимать новые команды в ближайшие пять лет

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что лига не будет расширяться до 2030 года.

Он подчеркнул, что расширение — это не инициатива лиги, а возможность, которую НХЛ может предоставить заинтересованным инвесторам. В любом случае до окончания действующего коллективного соглашения между лигой и профсоюзом игроков состав участников НХЛ останется прежним.

В настоящее время в НХЛ выступает 32 команды, разделенные на четыре дивизиона и две конференции. Последними новичками лиги стали «Вегас Голден Найтс» в 2017 году и «Сиэтл Кракен» в 2021 году. Также в 2024 году клуб «Аризона Койотис» сменил место базирования и теперь называется «Юта Маммот».

Ранее портал «Подмосковье сегодня» подвел итоги очередного игрового дня в НХЛ.