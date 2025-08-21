Первое место в рейтинге занимает нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Далее в списке следуют Нэтан Маккиннон («Колорадо»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Александр Барков («Флорида»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Джек Айкел («Вегас»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Брэйден Поинт («Тампа»), Марк Шайфли («Виннипег»), Ник Сузуки («Монреаль»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»), Роберт Томас («Сент-Луис»), Себастьян Ахо («Каролина»), Нико Хишир («Нью-Джерси»), Дилан Ларкин («Детройт»), Тим Штюцле («Оттава»), Роопе Хинтц («Даллас»), Тейдж Томпсон («Баффало»), Маклин Селебрини («Сан-Хосе»), Сэм Беннетт («Флорида»).

В списке отсутствуют представители России. Лидер «Флориды» Александр Барков имеет двойное гражданство, но выступает за сборную Финляндии.

Коннор Макдэвид пять раз становился лучшим бомбардиром и трижды признавался лучшим игроком в регулярных чемпионатах НХЛ. «Эдмонтон» Макдэвида два последних сезона играл в финале Кубка Стэнли, но оба раза уступил «Флориде».

