НХЛ оштрафовала нападающего «Торонто» за неприличный жест

НХЛ оштрафовала нападающего «Торонто Мейпл Лифс» Вильяма Нюландера на $5 тыс. за неприличный жест в телекамеру.

Это максимальная сумма, предусмотренная коллективным соглашением за подобные проступки. Нюландер вместе с партнерами находился в ложе для неиграющих хоккеистов во время матча с «Колорадо Эвеланш» (1:4). Увидев направленную на них камеру, швед с улыбкой показал средний палец и спрятался за колонну.

Позже Нюландер принес свои извинения, заявив, что не хотел никого обидеть.

Один из лидеров «Торонто» в нынешнем сезоне набрал 48 (17+31) очков в 37 матчах. 16 января в матче с «Вегас Голден Найтс» (5:6 ОТ) нападающий получил травму и с тех пор не выходил на лед.

В ночь на 27 января в НХЛ блеснули российские вратари Андрей Василевский и Илья Сорокин, отстоявшие на ноль в своих матчах.