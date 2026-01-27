Сорокин и Василевский сыграли на ноль в НХЛ

Игровой день в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) прошел под знаком доминирования российских вратарей. Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс» и Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг» не пропустили ни одной шайбы в своих матчах.

«Айлендерс» Сорокина обыграли «Филадельфия Флайерз» со счетом 4:0. Российский голкипер отразил 21 бросок. Сорокин в шестой раз отыграл на ноль в сезоне и лидирует в НХЛ по этому показателю.

Победа позволила «Айлендерс» закрепиться в зоне плей-офф. Команда занимает восьмое место в Восточной конференции, на два балла оторвавшись от ближайшего конкурента.

«Тампа» одолела «Юта Маммот» — 2:0. Василевский отразил все 28 бросков, а нападающий Никита Кучеров поучаствовал в обеих заброшенных шайбах команды. Форвард первым из россиян достиг отметки в 80 набранных очков в чемпионате. Кучеров с 80 (26+54) занимает третье место в общем списке бомбардиров лиги. «Тампа» вернулась на первое место в Восточной конференции.

Сорокин и Василевский были признаны первыми звездами своих матчей.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев назвал капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина самым влиятельным спортсменом России.