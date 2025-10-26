НХЛ отстранила помощника тренера «Вашингтон» Лава по обвинению в домашнем насилии

Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально отстранила от работы Митча Лава, помощника главного тренера «Вашингтон Кэпиталз». Информацию об этом, со ссылкой на собственные источники, распространил авторитетный спортивный журналист и инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в социальной сети.

Как стало известно, поводом для жестких санкций со стороны лиги послужило обвинение в акте домашнего насилия. По данным Фридмана, с заявлением о противоправных действиях Лава в руководство НХЛ и к клубам напрямую обратился сам пострадавший. Инцидент получил огласку в межсезонье, когда специалист как раз вел переговоры о возможном назначении на должность главного тренера.

Летом 2025 года Лев входил в число кандидатов на вакансии в таких командах, как «Питтсбург Пингвинз», «Бостон Брюинз» и «Сиэтл Кракен», но в итоге сохранил свою позицию в тренерском штабе «Вашингтона» под руководством Спенсера Карбери.

Подробности произошедшего пока не разглашаются. Важно отметить, что еще 14 сентября клуб «Вашингтон Кэпиталз» самостоятельно принял решение об отстранении Лава от обязанностей в команде на фоне поступающей информации.

Несмотря на возникший кадровый скандал, «Вашингтон» демонстрирует уверенную игру в стартовой части сезона. В девяти проведенных матчах столичный клуб, где продолжает блистать российская звезда Александр Овечкин, заработал 12 очков и на текущий момент занимает четвертую строчку в таблице Восточной конференции. Напомним, что в прошлом сезоне «Кэпиталз» дошли до второго раунда плей-офф Кубка Стэнли, где уступили «Каролине Харрикейнз».

