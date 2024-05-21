НХЛ третий год подряд запретила игрокам привозить Кубок Стэнли в Россию

Россияне с 2016 года неизменно становятся обладателями Кубка Стэнли в составе своих команд. По традиции, каждый игрок клуба НХЛ имеет право привезти на родину почетный трофей. Однако уже два года российские хоккеисты были лишены этой возможности. В 2022 году Валерий Ничушкин, ставший чемпионом с «Колорадо», не привез Кубок Стэнли в Челябинск, в 2023-м — Иван Барбашев («Вегас») не смог порадовать жителей Москвы.

В этом году российские хоккеисты есть в составе трех из четырех клубов, продолжающих борьбу за трофей. В финалах конференций встретятся «Рейнджерс» Игоря Шестеркина и Артемия Панарина и «Флорида» Сергея Бобровского, Владимира Тарасенко и Дмитрия Куликова на Востоке, на Западе — «Даллас» Евгения Дадонова и «Эдмонтон», в котором россиян нет.

Ранее мы рассказывали, что нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ и пятым игроком в истории лиги, сделавшим 100 результативных передач за сезон.