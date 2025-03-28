«Ничего не бойтесь!»: Семенович посоветовала женщинам рожать с помощью ЭКО

Известная певица Анна Семенович, которой исполнилось 45 лет, посоветовала женщинам, испытывающим трудности с зачатием, не бояться прибегать к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Артистка, пока не ставшая матерью, поделилась своим мнением о беременности и родах.

Исполнительница, ни разу не состоявшая в браке и не имеющая детей, в настоящее время счастлива в отношениях с Денисом Шреером. Пара планирует создать семью, и Анна надеется испытать радость материнства.

Экс-солистка группы «Блестящие» заблаговременно приняла решение о криоконсервации яйцеклеток. В случае если естественное зачатие окажется невозможным, замороженный биоматериал можно будет использовать для ЭКО или для процедуры с привлечением суррогатной матери. Семенович открыто рассказала об этой деликатной процедуре.

В ответ на вопрос о ее отношении к ЭКО и рекомендациях женщинам, сталкивающимся с проблемами зачатия, певица подчеркнула, что дети — это источник огромного счастья.

«Ничего не бойтесь! Как говорится, Бог всегда даст на ребенка. Всегда, так что не волнуйтесь, я уверена, что вы справитесь», — заявила Семенович.

Кроме того, телеведущая поделилась своими методами борьбы с перепадами настроения. Артистка призналась, что эмоциональные колебания ей не чужды, как и многим женщинам.

Ранее сообщалось, что Семенович решила выйти замуж любыми путями.