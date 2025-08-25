Нигериец-христианин отказался переходить в «Ахмат» по религиозным причинам

Нападающий «Пари НН» Оланкуле Олусегун рассказал «Спорт-Экспрессу», почему отказался от перехода в грозненский «Ахмат».

В межсезонье «Краснодар» из-за перебора легионеров решил отказаться от 23-летнего нигерийца. «Ахмат» назывался самым вероятным вариантом продолжения карьеры для Олусегуна. Однако в последний момент футболист отказался сесть в машину, которая пришла за ним из Грозного. В итоге Олусегун на правах аренды отправился в Нижний Новгород.

«Я очень сильно уважаю «Ахмат», они играют в отличный футбол. Клуб мог бы многое дать мне. Однако я не смог бы жить в мусульманском городе Грозном со своей семьей. Я вырос в христианской семье», — рассказал Олусегун.

В Нигерии более половины населения исповедуют ислам, 45,9% являются христианами.

Нападающий провел семь матчей за «Пари НН» в чемпионате и Кубке России, отметившись в РПЛ голом и результативной передачей.

