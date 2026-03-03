Нигерийский нападающий «Пари НН» захотел получить российское гражданство

Нигерийский нападающий «Пари НН» Оланкуле Олусегун заявил в эфире «Матч Премьер» о том, что планирует получить российское гражданство.

23-летний футболист выступает в России с 2022 года. Перед началом нынешнего сезона нападающий перешел из «Краснодара» в «Пари НН» на правах аренды.

«Можно уже сказать, что я влюбился в Россию и никуда уезжать не хочу. У меня по‑прежнему есть желание получить российское гражданство. Считаю Россию своим вторым домом. Мне нравится здесь жить и строить карьеру. А еще важно, что моей семье здесь тоже очень комфортно», — признался Олусегун.

Футболист рассказал, что в России почти не осталось таких вещей, к которым он не привык. Единственное исключение составляет русская кухня. Олусегун обожает спагетти, но терпеть не может «красный борщ».

Нигериец выразил готовность получше выучить русский язык и сдать экзамен, если появится возможность получить гражданство.

В текущем сезоне Олусегун провел 22 матча в чемпионате и Кубке России, забил три мяча и отдал две передачи. Отличился нигериец и в матче 19-го тура с «Локомотивом» (1:2), реализовав пенальти. Контракт Олусегуна с «Краснодаром» рассчитан до 2028 года.