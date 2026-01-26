Никакой «Демократии»: после доносов в Москве сняли с показа постановку по Бродскому

Премьера спектакля «Демократия!» по пьесе Иосифа Бродского, запланированная на 28 января в Москве, была отменена. Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на «Осторожно, новости», на постановку было множество жалоб.

Постановку, которую должен был представить петербургский музей «Полторы комнаты» с участием актера Евгения Цыганова, убрали с площадки торгового центра «Europolis Ростокино».

По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», отмена последовала после публикаций ряда каналов, критиковавших кураторов и актеров. В частности, в материалах упоминалась главный куратор музея Марина Лошак, а одна из исполнительниц, Мария Шалаева, была названа «релоканткой-таксисткой».

Формально зрителям было направлено уведомление об отмене по техническим причинам, а страница спектакля на сайте музея была удалена. Сотрудники учреждения отказались давать комментарии.

В постановке, помимо Цыганова, должны были участвовать известные артисты Александр Кузнецов, Василий Михайлов, Денис Самойлов и другие. Музей Бродского планировал организовать онлайн-трансляцию события.

