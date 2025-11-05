Никас Сафронов поддержал творчество дочери Успенской

Дочь известной эстрадной певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина представила публике собственную художественную выставку. Ее работы, написанные маслом и изображающие мистических существ и двуглавых ангелов, оцениваются в сумму от 500 тыс. рублей за каждое полотно, что вызвало оживленную дискуссию в культурной среде. Известный художник Никас Сафронов высказал взвешенную позицию относительно творчества Плаксиной. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он подчеркнул, что в искусстве важна прежде всего свобода самовыражения, и хотя не назвал работы дочери Успенской шедеврами, отметил их философскую глубину и личностное начало. По мнению Сафронова, каждый творец волен самостоятельно определять стоимость своих произведений, и претензии к ценообразованию или техническому исполнению не имеют существенного значения, поскольку современное искусство не обязано соответствовать академическим канонам.

Такая оценка авторитетного мастера придает легитимность художественным опытам Плаксиной и может повлиять на восприятие ее творчества коллекционерами. Интерес Сафронова к приобретению одной из работ в свою коллекцию дополнительно повышает статус начинающей художницы в арт-сообществе.

По мнению Сафронова, несмотря на спорность ценников, дебют Татьяны Плаксиной в живописи демонстрирует важность личностного высказывания в искусстве. Ситуация подтверждает, что в современном творческом пространстве ценность произведения определяется не только техническим совершенством, но и уникальностью концепции, а также поддержкой признанных мэтров.

