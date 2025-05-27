Никишин помог «Каролине» сократить счет в серии с «Флоридой»

«Каролина Харрикейнз» сократила счет в полуфинальной серии Кубка Стэнли в противостоянии с «Каролиной» — 1-3.

Четвертый матч серии «Ураганы» выиграли со счетом 3:0. Важный вклад в победу команды внес российский защитник «Каролины» Александр Никишин, осваивающийся в НХЛ.

В середине второго тайма Никишин пасом в касание из средней зоны вывел на бросок Логана Станковена, который сумел пробить Сергея Бобровского. Для Александра этот ассист стал первым в НХЛ.

В начале третьего периода Никишин заработал двухминутное удаление. Защитник с нарушением прервал выход один на один Антона Лунделла. Это был важный момент в игре. Россиянин не позволил сравнять счет, а его партнеры отбились в меньшинстве.

В концовке «Каролина» забросила две шайбы в пустые ворота. В первом случае Андрей Свечников не пожадничал и выложил шайбу Себастьяну Ахо.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский провел очередной впечатляющий матч, отразив 25 бросков из 26.

Пятый матч серии пройдет 29 мая. Во втором полуфинале «Эдмонтон» вышел вперед в серии с «Далласом» — 2-1.