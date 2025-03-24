Никита Кучеров забросил юбилейную шайбу в НХЛ

Это произошло в матче против «Вегас Голден Найтс», в котором «Тампа» уступила со счетом 2:4. Кучеров отличился в большинстве за несколько секунд до конца матча.

В нынешнем сезоне эта шайба стала для Кучерова 30-й. Российский форвард продолжает борьбу за «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру). На данный момент он занимает третью строчку в списке самых результативных игроков с 98 (30+68) очками. Кучерова опережают Нэтан Маккиннон из «Колорадо» со 105 баллами и Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» (101).

Ранее сообщалось, что главный тренер СКА Роман Ротенберг назван главным лицом КХЛ.