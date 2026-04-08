Звезда «Инспектора Гаврилова» Денис Власенко высказался о слухах вокруг своей личности

Популярный российский актер Денис Власенко, известный зрителям по сериалам «Инспектор Гаврилов» и «Стрим», поделился отношением к слухам и хейту в интернете, сообщает Леди.Mail.

С ростом популярности артист сталкивается с различными домыслами о своей персоне. Однако, по его словам, он не планирует их опровергать, так как считает это занятие бессмысленным.

«Вокруг артистов всегда ходят разные слухи, и опровергать их или подтверждать — бессмысленная история», — отметил актер.

Что касается хейта и критики, то артист признается, что его восприимчивость к негативу меняется в зависимости от настроения. В большинстве случаев, по его словам, критика его не задевает, потому что она не содержит ничего конструктивного. Денис научился спокойнее воспринимать негативные высказывания от незнакомых людей.

Ранее российская певица Татьяна Буланова высказалась о слухах относительно своей беременности.