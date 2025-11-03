Никита Симонян стал старейшим из ныне живущих олимпийских чемпионов

Бывший нападающий «Спартака» и сборной СССР по футболу Никита Симонян остался старейшим из ныне живущих олимпийских чемпионов.

Накануне во Франции в возрасте 101 года скончался велогонщик Шарль Коста, который считался старейшим олимпиоником.

12 октября Никите Симоняну исполнилось 99 лет. Олимпийским чемпионом он стал в 1956 году, когда на Играх в австралийском Мельбурне сборная Советского Союза обыграла в финале команду Югославии со счетом 1:0.

Ранее Никита Симонян ответил на вопрос о секрете своего долголетия. Он сказал, что об этом нужно было спрашивать у его родителей, давших ему такую генетику.