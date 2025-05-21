«Никогда не знаешь, что может произойти»: Капризов — о новом контракте с «Миннесотой»

Действующее соглашение с кэпхитом $9 млн закончится только через год, но клуб уже сейчас ведет работу над новым контрактом.

Капризов признался, что для него непривычна ситуация, когда начинают говорить о новом соглашении, при том что до завершения предыдущего остается еще целый год.

«Сейчас уже пять лет играю в «Миннесоте», мне там очень комфортно и очень нравится, но никогда не знаешь, что может в жизни произойти. Так что всякое бывает. Пока что меня все устраивает. Поживем — увидим», — сказал Капризов.

Российский форвард является безоговорочным лидером «Миннесоты». Минувший сезон для него получился скомканным из-за травмы, тем не менее Капризов успел набрать 56 (25+31) очков в 41 матче регулярного чемпионата. Всего за пять сезонов в НХЛ на его счету 386 баллов в 316 играх.

Ранее генменеджер «Миннесоты» Билл Герин и президент клуба Крейг Лейпольд заявили о своей решимости во что бы то ни стало сохранить российского нападающего.