«Никогда не знаешь, где зарождается величие»: американский журналист отметил происхождение Мирры Андреевой

Американский журналист Джон Вертхейм отыскал на карте родной город Мирры Андреевой и удивился, как далеко он находится от традиционных теннисных центров.

«Город, где родилась Мирра Андреева. Глубоко в Сибири. Никогда не знаешь, где зарождается величие. Теннис», — написал журналист в соцсети.

Мирра Андреева родилась в Красноярске, где и начинала заниматься теннисом. В настоящее время спортсменка представляет Московскую область.

17-летняя спортсменка взорвала теннисный мир двумя победами подряд на турнирах WTA 1000 в Дубае и Индиан-Уэллсе. На турнире в США Мирра Андреева обыграла соперниц, занимающих две первые строчки в мировом рейтинге — Арину Соболенко и Игу Швентек.