Николь Кидман призналась, что ее мучают мысли о смерти
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Американская актриса Николь Кидман в интервью GQ призналась, что в последнее время ее часто посещают мысли о смерти.
Звезда объясняет это изменением отношения к жизни с возрастом.
57-летняя актриса сказала, что потери близких, воспитание детей, брак – все это делает человека более осознанным. Все эти периоды имели место в ее жизни, говорит Кидман.
«Иногда просыпаешься среди ночи, плачешь и испытываешь сильные эмоции», — признается актриса.
Мать Николь Джанель умерла в сентябре 2024 года, ей было 84 года. Отец актрисы ушел из жизни десять лет назад, на 76-м году жизни.
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