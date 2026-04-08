Николай Цискаридзе поделился трогательными семейными традициями Пасхи

Знаменитый артист балета, народный артист России Николай Цискаридзе в преддверии Пасхи поделился с Общественной Службой Новостей своими семейными традициями, связанными с этим светлым праздником. И хотя миллионы зрителей привыкли видеть его на сцене в образе безупречного танцовщика, за кулисами скрывается совершенно другой, теплый и домашний мир детских воспоминаний, которые артист бережно хранит до сих пор.

По словам Цискаридзе, самые дорогие его сердцу пасхальные традиции уходят корнями в далекое детство. Он с особой теплотой вспоминает, как готовил куличи вместе со своей няней. Это был настоящий семейный ритуал: маленький Коля помогал взрослым, и у них получались булочки разных размеров — от больших, праздничных, до маленьких, которые особенно радовали ребенка. Атмосфера кухни, запах свежей выпечки, заботливые руки няни — эти образы остались с артистом на всю жизнь как символ домашнего уюта и светлой радости.

Однако, когда Цискаридзе вырос и посвятил себя балету без остатка, праздновать Пасху по-домашнему у него практически не осталось времени. Артист признается: почти каждый год этот великий день заставал его на сцене. Бесконечные гастроли, спектакли, репетиции — график профессионального танцовщика не оставлял окон для семейного застолья. «Во взрослой жизни нечего даже вспомнить», — честно говорит он, и в этой фразе звучит не горечь, а констатация факта: служение искусству потребовало жертв, и пасхальные дни для него стали рабочими, заполненными гримерками, софитами и овациями.

