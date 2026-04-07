«Сражаемся на яйцах»: Бабкина рассказала о пасхальных традициях

Надежда Бабкина, как выяснила Общественная Служба Новостей, относится к Пасхе не просто как к религиозному празднику, а как к главному семейному дню в году. Для певицы это время, когда вся родня — дети, внуки — собирается под одной крышей, за одним большим столом. Никаких «я сама», «я на выезде» — все у нее дома, все вместе. Это не просто традиция, а ритуал, который скрепляет поколения.

Стол Бабкина описывает с улыбкой: начинаются настоящие «боевые действия» на яйцах. Внуки сражаются, у кого крепче — тот и победитель. Это не просто детская забава, а своеобразный символ жизни и силы. Параллельно — поют, славят Христа, пробуют куличи. Но главное, что подчеркивает певица: Пасха — это время радоваться от души, без оглядки, и обязательно помянуть тех, кого уже нет рядом. То есть в этом празднике у Бабкиной сплелись и христианский смысл, и языческая радость жизни, и память о предках.

Таким образом, для Надежды Бабкиной Пасха — это ее личный день семьи, ее любимый праздник в году. Без пафоса, но с душой.

