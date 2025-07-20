Первый судейский скандал в РПЛ: арбитр Казарцев отменил четыре гола «Спартака»

В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» на своем поле обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0. При этом судейство Василия Казарцева вызвало возмущение у игроков, руководства и болельщиков красно-белых.

Арбитр отменил четыре гола «Спартака». В трех случаях спорить не о чем — там справедливо фиксировались офсайды. А вот решение по отмененному голу Руслана Литвинова было более сложным. Взятие ворот аннулировали из-за толчка Даниила Денисова в спину голкипера «Динамо» Тимура Магомедова, но перед этим вратарь столкнулся с собственным защитником.

Кроме того, еще в первом тайме Казарцев дважды мог назначить пенальти. Оба эпизода произошли с участием алжирского защитника «Динамо» Мохамеда Аззи. В первом случае он наступил на ногу Наилю Умярову, а затем в противоборстве с Рикарду Мангашем сыграл рукой.

Спорные моменты были и во втором тайме, большую часть которого «Спартак» провел в большинстве после удаления все того же Аззи. Единственный легитимный гол забил в конце первого тайма Маркиньос.

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что клуб обратится в ЭСК по поводу работы Казарцева. По его мнению, слишком много моментов трактовалось некорректно.

Ранее полузащитник «Спартака» Данил Пруцев рассказал, почему он боится давать интервью.