«Никто меня деду не продал»: 19-летняя невеста Григория Лепса нагрубила Киркорову

Аврора Киба, 19-летняя избранница Григория Лепса, не оставила без ответа высказывания Филиппа Киркорова, сделанные в адрес её персоны. После инцидента на шоу «Мастер игры», где певец публично заявил, что она для него «не существует как личность», Аврора решила выразить свою позицию в социальных сетях.

В своём личном блоге Киба поделилась воспоминаниями о том, как с ранних лет наблюдала за известными людьми на праздниках в доме своих родителей. Она отметила, что не придаёт особого значения их присутствию.

«Этот человек когда-то выступал перед моей семьей. Почему я должна называть его королем? Просто артист», — написала девушка.

Она отметила, что с почтением относится к работе известных людей, но не видит необходимости в их обожествлении.

Аврора отметила, что, несмотря на свой юный возраст, она уже многого достигла. В своём блоге она поделилась, что Лепс делал ей предложение руки и сердца четыре раза, а она получила два диплома в Москве и сейчас продолжает обучение в одном из лучших университетов Лондона.

«Я — не просто „девушка кого-то“. Я — личность. И никто меня никому не продал», — добавила Киба.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» разбиралось в том, как развивались отношения Авроры Кибы и Григория Лепса.