«Никто не знает о ней»: Кушанашвили усомнился в лечении Лерчек в НИИ им. Блохина

Журналист Отар Кушанашвили, который сам проходит лечение от онкологического заболевания в Национальном медицинском исследовательском центре (НИИ) онкологии им. Блохина, выступил с резкими заявлениями в адрес блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), пишет Teleprogramma.org.

Телеведущий усомнился в достоверности информации о ее лечении в этом же учреждении. По его словам, он лечится на том же этаже, где должна лечиться Лерчек.

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«Я тоже лечусь на том же 22-м этаже в НИИ Блохина. Но когда я спросил, никто не в курсе, что там какой-то блогер лечится», — написал Кушанашвили.

Позже журналист уточнил, что Лерчек и ее возлюбленный Луис Сквиччиарини называли имя своего лечащего врача — Екатерину Обаревич. Согласно официальной информации клиники, такой специалист действительно работает в центре и занимается лечением рака желудка. Однако самого факта, что персонал не осведомлен о пребывании блогера, журналисту показалось достаточно для публичных сомнений.

Кушанашвили признался, что сначала испытывал к Лерчек сочувствие, поскольку речь шла о молодой матери четверых детей. Однако затем его отношение кардинально изменилось. Телеведущий возмущен активным образом жизни блогера: она публикует кадры из спортзала, посещает вернисажи и продолжает работать над проектами.

По мнению Кушанашвили, такое поведение несовместимо с четвертой стадией рака желудка с метастазами, которую диагностировали у Лерчек. Он назвал происходящее «циничным спектаклем».

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