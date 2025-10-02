Nirvana снова выиграла суд у повзрослевшего младенца с обложки Nevermind
Легендарная рок-группа Nirvana вновь одержала судебную победу в многолетнем споре со Спенсером Элденом — мужчиной, который в младенчестве изображен на обложке культового альбома Nevermind, сообщило BBC.
Отмечается, что истец обвинял музыкантов в распространении порнографических материалов, однако судья Фернандо Олгун не нашел оснований для удовлетворения иска.
В своем решении судья провел сравнение спорного снимка с традиционными семейными фотографиями голых детей во время купания, отметив отсутствие порнографического контекста.
Важным обстоятельством стало и то, что эта фотография была сделана профессиональным семейным фотографом, другом родителей Элдена, которые на момент создания альбома не возражали против использования изображения.
Также в ходе судебного разбирательства выяснилось, что сам Элден ранее неоднократно получал финансовую выгоду от своей известности, связанной с размещением на обложке знаменитого альбома.
