Нитевой лифтинг Сотниковой: косметолог объяснила отечность актрисы после операции

Вера Сотникова недавно оказалась в центре внимания не из-за новой роли, а из-за слухов о неудачной пластике. Поклонники забеспокоились, увидев непривычные очертания лица актрисы, и поспешили обвинить врачей. Однако, как выяснилось, паника была преждевременной — звезда просто переживала естественный этап восстановления после косметологической процедуры. Звездный косметолог Марият Мухина в беседе с Общественной Службой Новостей развеяла домыслы и объяснила, что на самом деле произошло с лицом актрисы.

По ее словам, Сотникова действительно прибегла к омоложению с помощью нитей — популярной процедуре, которая позволяет подтянуть овал лица без радикальной хирургии. Но многие ошибочно решили, что это были пресловутые «золотые нити», хотя на деле использовался стандартный современный материал.

Главной причиной временных изменений во внешности стал послеоперационный отек. Мухина подчеркивает, что это абсолютно нормальная реакция тканей на вмешательство, которая по незнанию легко принимается за врачебную ошибку. Период реабилитации после нитевого лифтинга может длиться от нескольких месяцев до года, и все это время результат будет «плавать» — где-то припухло, где-то асимметрично.

По ее мнению, сейчас, когда отек наконец сошел, Вера Сотникова выглядит именно так, как и задумывалось изначально. По словам косметолога, овал лица актрисы сегодня соответствует всем эстетическим стандартам, а паника вокруг ее внешности была просто следствием незнания тонкостей восстановительного периода.

